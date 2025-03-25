Католики Беларуси отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта

В Беларуси католические верующие во вторник, 25 марта, празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.
Благовещение является одним из древнейших праздников в христианстве. Праздник олицетворяет собой память о том дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что у нее родится Сын Божий Иисус Христос, а она избрана стать «благословенной между женами».
Для христиан праздник Благовещения имеет особую значимость, так как по христианскому богословию, событие является началом божественного искупления мира.
Обычно Благовещение выпадает либо на дни Великого поста, либо на неделю пасхальных торжеств, от чего зависит литургия. Если Благовещение приходится на пост, как в этом году, пост ради него ослабляется.
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