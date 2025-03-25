Католики Беларуси отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта

Благовещение является одним из древнейших праздников в христианстве. Праздник олицетворяет собой память о том дне, когда архангел Гавриил сообщил Деве Марии благую весть о том, что у нее родится Сын Божий Иисус Христос, а она избрана стать «благословенной между женами».