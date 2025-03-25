Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области туристический налог не стали вводить в трех муниципалитетах

Это Нестеровский, Краснознаменский и Славский районы.

Источник: Morgan Lane/CC0

В Калининградской области из 22 муниципалитетов туристический налог ввели в 19. У остальных просто нет или очень мало гостиниц. Об этом сказал в интервью «России 1» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

— Не ввели туристический налог только Нестеров, Краснознаменск и Славск. Потому что у них либо нет коллективных средств размещения, либо их очень немного, — пояснил министр.

Ставка составила 100 рублей за день с гостиничного номера. Платит при этом не гость, а отель за сданный номер в сутки.

— Мы в этом году рассчитываем, что муниципалитеты получат дополнительно около 100−110 млн рублей, — отметил Андрей Ермак.