В Калининградской области туристический налог не стали вводить в трех муниципалитетах

В Калининградской области из 22 муниципалитетов туристический налог ввели в 19. У остальных просто нет или очень мало гостиниц. Об этом сказал в интервью «России 1» министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.
— Не ввели туристический налог только Нестеров, Краснознаменск и Славск. Потому что у них либо нет коллективных средств размещения, либо их очень немного, — пояснил министр.
Ставка составила 100 рублей за день с гостиничного номера. Платит при этом не гость, а отель за сданный номер в сутки.
— Мы в этом году рассчитываем, что муниципалитеты получат дополнительно около 100−110 млн рублей, — отметил Андрей Ермак.