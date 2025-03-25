Субботник в Казани пройдёт раньше обычного

Общегородской субботник в Казани в этом году состоится раньше обычного срока. Об этом сообщил председатель комитета по благоустройству Казани Игорь Саляхутдинов во время делового понедельника.
В этом году весенняя погода пришла в Казань значительно раньше. Практически весь снег на улицах уже растаял, и городские службы начали заниматься уборкой уличной дорожной сети и территорий парков. Они очищают улицы от накопившейся пыли, моют проезжие части, а также пешеходные переходы как подземные, так и наземные, собирают мусор и перемешивают остатки снега для ускорения его таяния. Тем не менее, по словам Саляхутдинова, работы предстоит еще немало.
Отметим, субботник в Казани пройдёт 19 апреля.