Субботник в Казани пройдёт раньше обычного

В этом году весенняя погода пришла в Казань значительно раньше. Практически весь снег на улицах уже растаял, и городские службы начали заниматься уборкой уличной дорожной сети и территорий парков. Они очищают улицы от накопившейся пыли, моют проезжие части, а также пешеходные переходы как подземные, так и наземные, собирают мусор и перемешивают остатки снега для ускорения его таяния. Тем не менее, по словам Саляхутдинова, работы предстоит еще немало.