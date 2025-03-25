Что за спирали заметили в небе над Европой и Россией

Святящиеся огни в небе в форме галактики в ночь с 24 на 25 марта — не единственный такой случай, рассказал «Коммерсант». Такие же «спирали» под звездами видели жители Новой Зеландии в 2022 году. О странных огнях сообщала газета The Guardian. Издание тогда опубликовало комментарий профессора-физика из Оклендского университета Ричарда Истера, который объяснил, что светящаяся «галактика» — это облака, появляющиеся при выводе ракетой спутника на орбиту.