Что за спирали заметили в небе над Европой и Россией

О странных светящихся спиралях в ночном небе сообщали россияне в Калининграде, Ростове-на-Дону, Краснодаре. О необычных огнях рассказывали СМИ в Германии, Польше, Венгрии, Франции и Великобритании. Видео и фото светящейся «галактики» в ночном небе опубликовали миллионы пользователей Сети, телеканалы, интернет-издания.
Один из очевидцев описал явление как «спиралевидное сине-беловатое светящееся образование, которое оставалось видимым в небе в течение нескольких минут, медленно менялось и растворялось», сообщает РБК. Свидетели также рассказывали, что огни были «похожи на галактику» или «водоворот, плывущий по небу».
Причину «чуда» в небе объяснил астроном из Польши Кароль Вуйчицкий. Он рассказал, что 24 марта с базы в США произошел запуск ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. По словам астронома, святящаяся спираль — следы сброса топлива ракеты-носителя.
«Во время планового схода с орбиты, до того как вторая ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит, часто происходит сброс остатков топлива. Это уже происходит в космосе, т. е. в нескольких сотнях километров над Землей, где нет воздуха, поэтому выбрасываемые газы не расходятся хаотично, а образуют симметричные структуры», — приводит РБК слова Вуйчицкого.
По данным Национального управления военно-космической разведки США, 24 марта действительно состоялся запуск ракеты с разведывательным спутником с мыса Канаверал во Флориде. Ракета Falcon 9 вывела на орбиту космический аппарат NROL-69. Запуск состоялся в 20:48 по московскому времени, сообщил «Интерфакс». Многоразовая ступень ракеты совершила успешную посадку.
Святящиеся огни в небе в форме галактики в ночь с 24 на 25 марта — не единственный такой случай, рассказал «Коммерсант». Такие же «спирали» под звездами видели жители Новой Зеландии в 2022 году. О странных огнях сообщала газета The Guardian. Издание тогда опубликовало комментарий профессора-физика из Оклендского университета Ричарда Истера, который объяснил, что светящаяся «галактика» — это облака, появляющиеся при выводе ракетой спутника на орбиту.