Схему движения автобусов изменят во Владивостоке на время ремонта дороги

В зоне проведения работ будут запрещены движение, остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения вступят в силу в 09:00 26 марта на участке от строения 1 до строения 4 дома № 48 на улице Жигура и будут сняты 20 апреля.
Второй этап работ охватит участок выше — по улице Котельникова вверх до дома № 50 по улице Жигура, эти работы проведут с 21 апреля по 31 мая.
На период перекрытия проезда по улицам Жигура и Стрелочной автобусы маршрутов №№ 51, 54, 54а и 97 будут следовать через улицу Котельникова. Автомобилисты также могут пользоваться объездом по улицам Аллилуева и Паровозной.
На ремонтируемом участке улично-дорожной сети обустроят ливневую канализацию, реконструируют проезжую часть, тротуары, остановки, а также подпорные стены. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В этот же проект на этот год включены перекрёсток улиц Новороссийской и Басаргина, участок дороги на улице Анны Щетининой.
Владивостокцы тем временем надеются на ямочный ремонт на проблемных участках. В социальных сетях началась «перепись» опасных мест — дыр в асфальте, где застревают автомобили. Так, ямы на улицах Новожилова и Сахалинской автомобилистам приходится объезжать по полосе встречного движения, так как свободные полосы занимают припаркованные контейнеровозы.
Ещё одна опасная яма — на перекрёстке улиц Алеутской и Пологой. Она угрожает транспортным средствам, которые поворачивают с Пологой на Алеутскую, так как объехать эту яму можно, лишь нарушив Правила дорожного движения — сразу перестроиться во вторую полосу.
Возобновляется и благоустройство скверов — через неделю продолжатся работы на пешеходной зоне вдоль Большого ГУМа и детской школы искусств на Уборевича, запланирована реконструкция скверов на улице Кутузова и вдоль домов №№ 96−98 на улице Некрасовской (но для них придётся искать нового подрядчика, так как выбранный не предоставил банковскую гарантию).