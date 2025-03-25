Схему движения автобусов изменят во Владивостоке на время ремонта дороги

Возобновляется и благоустройство скверов — через неделю продолжатся работы на пешеходной зоне вдоль Большого ГУМа и детской школы искусств на Уборевича, запланирована реконструкция скверов на улице Кутузова и вдоль домов №№ 96−98 на улице Некрасовской (но для них придётся искать нового подрядчика, так как выбранный не предоставил банковскую гарантию).