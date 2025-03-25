Почтовые отправления дороже 150 евро можно декларировать онлайн — Таможенная служба

С помощью платформы пользователи могут напрямую заполнять и подавать таможенную декларацию, имея четкие инструкции по необходимой информации. Лицо, заполняющее декларацию, несет ответственность за правильность введенных данных и любые ошибки. Однако декларацию можно проверить перед передачей и занесением в таможенную информационную систему, уточнили в Таможенной службе.