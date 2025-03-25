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Почтовые отправления дороже 150 евро можно декларировать онлайн — Таможенная служба

Таможенная служба Молдовы запустила онлайн-платформу для декларирования посылок стоимостью более 150 евро, но не дороже 1000 евро.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Физические лица в Молдове могут декларировать онлайн товары, получаемые посредством международных почтовых отправлений, за которые необходимо уплатить импортные пошлины.

Как сообщили в Таможенной службе, речь идет о посылках стоимостью более 150 евро, но не дороже 1000 евро. Новое цифровое решение упростит процесс декларирования, исключив необходимость использования брокерских услуг и поездок на таможенные посты.

С помощью платформы пользователи могут напрямую заполнять и подавать таможенную декларацию, имея четкие инструкции по необходимой информации. Лицо, заполняющее декларацию, несет ответственность за правильность введенных данных и любые ошибки. Однако декларацию можно проверить перед передачей и занесением в таможенную информационную систему, уточнили в Таможенной службе.

После того, как сотрудник таможни проверит информацию и рассчитает импортную пошлину, пользователь сможет произвести оплату через правительственную систему электронных платежей MPAY.

Впоследствии, после прохождения таможни, посылка будет доставлена ​​непосредственно по адресу, указанному при оформлении заказа.

Информация на новой онлайн-платформе доступна и на русском языке.