Почтовые отправления дороже 150 евро можно декларировать онлайн — Таможенная служба

КИШИНЕВ, 25 мар — Sputnik. Физические лица в Молдове могут декларировать онлайн товары, получаемые посредством международных почтовых отправлений, за которые необходимо уплатить импортные пошлины.
Как сообщили в Таможенной службе, речь идет о посылках стоимостью более 150 евро, но не дороже 1000 евро. Новое цифровое решение упростит процесс декларирования, исключив необходимость использования брокерских услуг и поездок на таможенные посты.
С помощью платформы пользователи могут напрямую заполнять и подавать таможенную декларацию, имея четкие инструкции по необходимой информации. Лицо, заполняющее декларацию, несет ответственность за правильность введенных данных и любые ошибки. Однако декларацию можно проверить перед передачей и занесением в таможенную информационную систему, уточнили в Таможенной службе.
После того, как сотрудник таможни проверит информацию и рассчитает импортную пошлину, пользователь сможет произвести оплату через правительственную систему электронных платежей MPAY.
Впоследствии, после прохождения таможни, посылка будет доставлена непосредственно по адресу, указанному при оформлении заказа.
Информация на новой онлайн-платформе доступна и на русском языке.