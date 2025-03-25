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В Красноярском крае введен режим повышенной готовности

С сегодняшнего дня на территории Красноярского края объявлен режим повышенной готовности в связи с весенними угрозами, такими как пожары и паводки.

Источник: AP 2024

Соответствующее постановление подписали премьер-министр и первый заместитель губернатора Сергей Верещагин 24 марта.

Режим будет действовать до 1 июля 2025 года и касается органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

С наступлением пожароопасного периода и весеннего половодья в регионе возможны чрезвычайные ситуации. Напомним, что в пяти лесничествах на юге края уже объявлен пожароопасный сезон из-за раннего таяния снега, и зафиксирован первый лесной пожар.

Постановление определяет границы территории, где могут возникнуть чрезвычайные ситуации, как весь Красноярский край. В условиях особого режима ответственные органы обязаны усилить контроль за состоянием окружающей среды, осуществлять мониторинг природных и техногенных опасностей, а также оценивать их последствия.

Для сотрудников это также означает возможность круглосуточного дежурства. Органы управления должны непрерывно собирать данные, информировать население и принимать оперативные меры для предотвращения ЧС и минимизации ущерба. При необходимости будут сформированы оперативные группы для реагирования на происшествия и эвакуации населения.

Ответственным за работу по предупреждению ЧС в связи с паводками и пожароопасностью назначен вице-премьер Леонид Шорохов. Постановление уже вступило в силу.