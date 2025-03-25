В Красноярском крае введен режим повышенной готовности

Для сотрудников это также означает возможность круглосуточного дежурства. Органы управления должны непрерывно собирать данные, информировать население и принимать оперативные меры для предотвращения ЧС и минимизации ущерба. При необходимости будут сформированы оперативные группы для реагирования на происшествия и эвакуации населения.