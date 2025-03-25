Движение «Ветераны России» призвало признать Юрия Шевчука иноагентом

«Сейчас вообще очень много неграмотных людей, которые ничего не читали, не знают. Чем меньше человек читает, чем меньше он знает, тем он больше самовлюблен в свою глупость. А вот такая безграмотная серость очень действенна, она любит уничтожать, запрещать. Она любит кого-то мешать с говном, потому что от этого она себя чувствует хорошо. Они возвышаются над людьми умными и образованными в своих глазах и в глазах окружающих. Именно возвышаются благодаря тому, что могут критиковать всех и вся. Все-таки читать нужно, Россия всегда этим славилась. Эта безграмотность сейчас, к сожалению, с разрешения бюрократии, она сейчас прямо рулит страной», — отметил Шевчук.