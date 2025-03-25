В регионе составили девять протоколов за нарушения во время охоты

В Саратовской области подвели итоги проверочных мероприятий за прошлую неделю. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, было проведено более 211 рейдов за семь дней. Во время них выявили девять серьезных нарушений, а четверых охотников лишили права добывать дичь.