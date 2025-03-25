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В регионе составили девять протоколов за нарушения во время охоты

В Саратовской области охотникам-нарушителям запретили добывать дичь.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратовской области подвели итоги проверочных мероприятий за прошлую неделю. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, было проведено более 211 рейдов за семь дней. Во время них выявили девять серьезных нарушений, а четверых охотников лишили права добывать дичь.

— Нарушения были выявлены в Питерском, Самойловском, Пугачевском, Балашовском и Краснопартизанском районах, — пишут журналисты телеканала.

Всего с начала года инспекторы провели свыше 1800 рейдов, выписав штрафов на 371 тысячу рублей. Некоторым нарушителям теперь грозит не только денежное наказание, но и запрет на охоту.