В регионе составили девять протоколов за нарушения во время охоты

В Саратовской области подвели итоги проверочных мероприятий за прошлую неделю. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на областной комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, было проведено более 211 рейдов за семь дней. Во время них выявили девять серьезных нарушений, а четверых охотников лишили права добывать дичь.
— Нарушения были выявлены в Питерском, Самойловском, Пугачевском, Балашовском и Краснопартизанском районах, — пишут журналисты телеканала.
Всего с начала года инспекторы провели свыше 1800 рейдов, выписав штрафов на 371 тысячу рублей. Некоторым нарушителям теперь грозит не только денежное наказание, но и запрет на охоту.