Власти Ростова-на-Дону через суд добились изъятия АЗС на Вавилова

Власти Ростова-на-Дону выкупят АЗС на улице Вавилова по решению Арбитражного суда региона. Соответствующая информация указана в электронной картотеке дел.
Ситуация рассматривалась с сентября 2024 года. Иск подала городская администрация, ответчиком выступало акционерное общество «РН-Ростовнефтепродукт».
В марте 2025 года к изъятию через выкуп утвердили участок земли площадью 942 кв. метра и расположенные на нем АЗС, одноэтажный магазин, а также склады для легковоспламеняющихся жидкостей.
Все перечисленные объекты теперь должны перейти в собственность города на условиях выкупа за 68,6 млн рублей. Также с администрации донской столицы в пользу акционерного общества взыскали 100 тысяч рублей судебных расходов. Решение вступит в силу в апреле 2025 года, до этого момента ответчик может подать апелляционную жалобу.