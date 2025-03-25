Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова-на-Дону через суд добились изъятия АЗС на Вавилова

Администрация Ростова выкупит АЗС на Вавилова за 68,6 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону выкупят АЗС на улице Вавилова по решению Арбитражного суда региона. Соответствующая информация указана в электронной картотеке дел.

Ситуация рассматривалась с сентября 2024 года. Иск подала городская администрация, ответчиком выступало акционерное общество «РН-Ростовнефтепродукт».

В марте 2025 года к изъятию через выкуп утвердили участок земли площадью 942 кв. метра и расположенные на нем АЗС, одноэтажный магазин, а также склады для легковоспламеняющихся жидкостей.

Все перечисленные объекты теперь должны перейти в собственность города на условиях выкупа за 68,6 млн рублей. Также с администрации донской столицы в пользу акционерного общества взыскали 100 тысяч рублей судебных расходов. Решение вступит в силу в апреле 2025 года, до этого момента ответчик может подать апелляционную жалобу.