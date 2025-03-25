Власти Ростова-на-Дону через суд добились изъятия АЗС на Вавилова

Все перечисленные объекты теперь должны перейти в собственность города на условиях выкупа за 68,6 млн рублей. Также с администрации донской столицы в пользу акционерного общества взыскали 100 тысяч рублей судебных расходов. Решение вступит в силу в апреле 2025 года, до этого момента ответчик может подать апелляционную жалобу.