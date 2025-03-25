Первая встреча с новым митрополитом красноярской епархии пройдет 26 марта

Первая встреча митрополита Красноярского и Ачинского Никиты с паствой состоится 26 марта. Мероприятие состоится в Покровском кафедральном соборе Красноярска.
В этот день ранним утром митрополит прилетит в Красноярск, а уже в 12:00 возглавит молебен в Покровском кафедральном соборе.
Отметим, что богослужение пройдёт при участии епископа Павлово-Посадского Силуана, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместителя управляющего делами Московской Патриархии митрополита Пантелеимона.
Ранее мы сообщали, что глава Красноярской митрополии Пантелеимон покинул свой пост по собственному прошению. На его место Священный Синод РПЦ назначил епископа Козельского и Людиновского Никиту новой главой Красноярской митрополии. Ранее этот пост занимал.