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Житель Витебска пошел под суд, купив и продав пять машин за год

Налоговая раскрыла витебчанина, который за год продал пять авто, не платя налог.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске судили горожанина, который незаконно продавал машины, пишут «Витебские вести».

Так, было установлено, что в 2024-м витебчанин, не будучи индивидуальным предпринимателем, купил и продал пять автомобилей. На нелегальных сделках белорус заработал 35,7 тысячи белорусских рублей.

Незарегистрированную предпринимательскую деятельность витебчанина раскрыли сотрудники инспекции МНС по Витебской области.

Экономический суд Витебской области оштрафовал фигуранта на две базовые величины (84 белорусских рублей в марте 2025-го). Еще нарушитель заплатит налоги по ставке 26% от суммы дохода, полученного от нелегальной деятельности.

Ранее МНС сказало, какие доходы белорусов облагаются налогом по ставке 25%.