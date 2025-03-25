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Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами

Банки могут обязать применять кодовое слово при общении с клиентами по телефону.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Депутаты ГД от «Новых людей» Владислав Даванков и Антон Ткачёв предложили ввести инициативу, согласно которой все сотрудники банков в разговоре с клиентами по телефону будут обязаны использовать специальное кодовое слово, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Такое обращение депутаты направили в ЦБ РФ.

«Прошу рассмотреть возможность публикации официального заявления на сайте Центрального банка Российской Федерации с рекомендацией для граждан договориться о перечне кодовых слов, которые необходимо озвучивать при просьбе перевести деньги… Считаю необходимым рассмотреть инициативу, согласно которой все сотрудники банков, осуществляющие коммуникацию с клиентами по телефону, будут обязаны использовать специальное кодовое слово, в том числе в мобильном приложении банка», — сказано в документе.

По словам авторов обращения, кодовое слово станет дополнительной мерой защиты от мошенников и позволит клиентам быть уверенными в том, что они общаются с настоящим представителем банка, а не с мошенниками.