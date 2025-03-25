В Петербурге полиция начала изымать электровелосипеды курьеров

В феврале Госавтоинспекция начала проводить рейды для проверки мощности электровелосипедов курьеров в Москве. Они проводились планово во всех районах столицы, но активнее всего на севере Москвы. С начала года по конец февраля курьерам на электровелосипедах в Москве было выписано более 4 тыс. штрафов за нарушение правил движения по тротуарам.