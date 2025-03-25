В Красноярском крае вынесли приговор преступной группе, вырубившей лес на 6 млн рублей

Напомним, в 2022 году стало известно, что двумя годами ранее к главе Уральского сельсовета Рыбинского района обратился предприниматель. Он попросил дать ему участки для вырубки леса, оформив их на местных жителей под видом заготовки дров для собственных нужд. Чиновница согласилась.