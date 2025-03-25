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В Красноярском крае вынесли приговор преступной группе, вырубившей лес на 6 млн рублей

В Красноярском крае экс-глава сельсовета, лесничий и восемь бизнесменов получили до 5 лет колонии за незаконную рубку леса и взятки.

Источник: Freepik

Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, в 2022 году стало известно, что двумя годами ранее к главе Уральского сельсовета Рыбинского района обратился предприниматель. Он попросил дать ему участки для вырубки леса, оформив их на местных жителей под видом заготовки дров для собственных нужд. Чиновница согласилась.

Она подыскивала жителей частных домов с печным отоплением и убеждала их воспользоваться несуществующим правом на получение компенсации за передачу древесины «третьим лицам».

После этого женщина передавала документы бизнесмену, который связался с восемью лесозаготовителями Ирбейского и Саянского районов.

В работу «черных» лесорубов был вовлечен и глава КГБУ «Саянское лесничество». Он и подписывал договора купли-продажи на имя жителей района и за взятку в 250 тысяч рублей подыскивал участки. Ущерб лесному фонду превысил 6,4 млн рублей.

Суд признал соучастников виновными в незаконной рубке (ч. 3 ст. 260 УК РФ), получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил наказание от 1 года 10 месяцев до 5 лет колонии общего режима.

Причинённый ущерб взыскан с виновных в полном объеме.