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Карантин из-за ОРВИ и гриппа ввели в 40 школах Волгоградской области

Это в два раза меньше, чем неделей ранее.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области идет на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом. Меньше болеют и школьники — на этой неделе карантин полностью или частично введен в 40 школах региона. Это более чем в два раза меньше, чем было неделей ранее (таких образовательных учреждений было 87). Классы переводят на дистанционное обучение в случае, если болеют более 20% учеников.

Ситуация с заболеваемостью в целом становится лучше. В случае с гриппом и ОРВИ заболевших на 15% меньше, коронавирусом болеют на 12% меньше. При этом у многих после гриппа начинаются осложнения.