Карантин из-за ОРВИ и гриппа ввели в 40 школах Волгоградской области

В Волгоградской области идет на спад заболеваемость ОРВИ и гриппом. Меньше болеют и школьники — на этой неделе карантин полностью или частично введен в 40 школах региона. Это более чем в два раза меньше, чем было неделей ранее (таких образовательных учреждений было 87). Классы переводят на дистанционное обучение в случае, если болеют более 20% учеников.