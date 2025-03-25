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Боец Андрей Вилков из Усть-Кутского района погиб в зоне СВО

Защитника Отечества проводят в последний путь 28 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Храбрый и мужественный сибиряк из Усть-Кутского района пал героической смертью в зоне спецоперации. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации районного центра.

— Андрей Вилков героически погиб во время выполнения боевых задач 1 марта 2023, — поделились в пресс-службе администрации Усть-Кут.

Военнослужащему было всего 35 лет, когда он погиб во время выполнения боевых задач. В последний путь храброго бойца проводят 28 марта в ритуальном зале Усть-Кутской районной больницы с 12:00 до 12:30. Герой будет предан земле в поселке Янталь.