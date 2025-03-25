Боец Андрей Вилков из Усть-Кутского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было всего 35 лет, когда он погиб во время выполнения боевых задач. В последний путь храброго бойца проводят 28 марта в ритуальном зале Усть-Кутской районной больницы с 12:00 до 12:30. Герой будет предан земле в поселке Янталь.