В Ростовской области назвали самых высокооплачиваемых главврачей региона

На сайте министерства здравоохранения Ростовской области опубликовали данные о среднемесячной заработной плате руководителей донских больниц за 2024 год.
Самая высокая оплата труда была у главного врача областной психиатрической больницы Сергея Выгонского. Специалист получал 301,9 тысячи рублей в месяц, тогда как годом ранее начисляли по 180,3 тысячи рублей.
Главный врач донского наркологического диспансера Елена Малышко получала за свою работу около 286,7 тысячи рублей в месяц (в 2023 году — 222,6 тысячи рублей).
На третьем месте оказался главный врач ГБСМП Ростова-на-Дону Александр Пономарев. В 2024 года медику платили 274,5 тысячи рублей в месяц (в 2023 году — 193,7 тысячи рублей).
Немного меньше, чем коллеги, получал главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка. Ежемесячная оплата труда составляла 271,3 тысячи рублей (в 2023 году — 242,9 тысячи рублей).