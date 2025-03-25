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Самым распространенным видом онкологии на Кубани назвали рак кожи

На Кубани выявили около 29 тысяч новых случаев рака в 2024 году.

Источник: Комсомольская правда

За 2024 году в Краснодарском крае зафиксировали 28,7 тысяч случаев злокачественных новообразований, выявленных впервые. Общее число пациентов, состоящих на учете у онкологов в крае, увеличилось на две тысячи по сравнению с 2023 годом и достигло 144 тысяч человек.

В министерстве здравоохранения региона объясняют рост числа зарегистрированных случаев улучшением методов диагностики и доступностью медицинской помощи. Отмечается, что среди пациентов с онкологическими заболеваниями преобладает возрастная категория старше 60 лет.

В структуре онкозаболеваний на Кубани лидируют новообразования кожи. В ведомстве подчеркнули, что это связано с интенсивным воздействием ультрафиолетового излучения в южных регионах.

«Среди основных причин повышенной заболеваемости раком кожи в Краснодарском крае: ультрафиолетовое излучение, продолжительное пребывание на солнце, пренебрежение средствами защиты и, конечно, наследственность и генетическая предрасположенность», — цитирует ответ регионального министерства здравоохранения «Деловая газета. Юг».