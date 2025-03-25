Самым распространенным видом онкологии на Кубани назвали рак кожи

За 2024 году в Краснодарском крае зафиксировали 28,7 тысяч случаев злокачественных новообразований, выявленных впервые. Общее число пациентов, состоящих на учете у онкологов в крае, увеличилось на две тысячи по сравнению с 2023 годом и достигло 144 тысяч человек.