Железнодорожно-паромное сообщение связало Петербург и Калининград

Новый сервис РЖД позволяет доставлять товары из Калининграда до станции Санкт-Петербург-Финляндский и обратно. Грузы, доставляемые автотранспортом, теперь перегружаются в крытые вагоны и отправляются по маршруту Балтийск — Усть-Луга, а затем по железной дороге. При необходимости будут использоваться складские мощности в Петербурге.