Железнодорожно-паромное сообщение связало Петербург и Калининград

Посылки между Калининградом и Петербургом будут доставлять железнодорожно-паромным сервисом. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороге (КЖД, входит в состав РЖД).
— Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы, — уточнила пресс-служба железной дороги.
Новый сервис РЖД позволяет доставлять товары из Калининграда до станции Санкт-Петербург-Финляндский и обратно. Грузы, доставляемые автотранспортом, теперь перегружаются в крытые вагоны и отправляются по маршруту Балтийск — Усть-Луга, а затем по железной дороге. При необходимости будут использоваться складские мощности в Петербурге.
Время в пути — от 10 до 20 дней, а цена зависит от типа груза и дополнительных услуг.