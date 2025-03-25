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Железнодорожно-паромное сообщение связало Петербург и Калининград

Сервис доступен для доставки грузов до Финляндского вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Посылки между Калининградом и Петербургом будут доставлять железнодорожно-паромным сервисом. Об этом сообщила пресс-служба Калининградской железной дороге (КЖД, входит в состав РЖД).

— Первые тестовые перевозки стройматериалов и консервной продукции состоялись в конце декабря 2024 года и подтвердили эффективность такой логистической схемы, — уточнила пресс-служба железной дороги.

Новый сервис РЖД позволяет доставлять товары из Калининграда до станции Санкт-Петербург-Финляндский и обратно. Грузы, доставляемые автотранспортом, теперь перегружаются в крытые вагоны и отправляются по маршруту Балтийск — Усть-Луга, а затем по железной дороге. При необходимости будут использоваться складские мощности в Петербурге.

Время в пути — от 10 до 20 дней, а цена зависит от типа груза и дополнительных услуг.