Волгоградцы стали реже болеть ОРВИ

По данным ведомства, на 12-й календарной неделе текущего года количество случаев острых респираторных инфекций сократилось на 15% по сравнению с предыдущим периодом. В настоящее время карантинные меры частично сохраняются в 40 школах региона, где ограничительные мероприятия введены в отдельных классах. При этом медики отмечают постепенное уменьшение числа детей с симптомами респираторных заболеваний.