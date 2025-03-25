Волгоградцы стали реже болеть ОРВИ

В Волгоградской области зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на 12-й календарной неделе текущего года количество случаев острых респираторных инфекций сократилось на 15% по сравнению с предыдущим периодом. В настоящее время карантинные меры частично сохраняются в 40 школах региона, где ограничительные мероприятия введены в отдельных классах. При этом медики отмечают постепенное уменьшение числа детей с симптомами респираторных заболеваний.
Специалисты Роспотребнадзора уточняют, что в регионе продолжают циркулировать различные респираторные вирусы, включая РС-вирус, риновирусы, коронавирусы, аденовирусы, а также бактериальные возбудители. За последнюю неделю уровень заболеваемости ОРВИ в области снизился еще на 12%, и это свидетельствует о положительной динамике эпидемиологической ситуации.