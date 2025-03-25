Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскопки у памятника: в центре Владивостока меняют старую плитку

Работы ведутся у памятника Борцам за власть Советов.

Источник: PrimaMedia.ru

На центральной площади у памятника Борцам за власть Советов во Владивостоке сотрудники «Содержания городских территорий» приступили к перекладке плитки. Работы ведутся на двух участках, рядом дежурят автомобили аварийной службы, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии, на участке проводится ремонт пешеходных дорожек, идёт замена гранитной брусчатки.

Отметим, что ранее мэр краевой столицы Константин Шестаков в ходе инспекции набережной Спортивной гавани указал на необходимость устранения замечаний по благоустройству на территории. В том числе он поручил восстановить поврежденные участки плиточного покрытия и основание.

Глава города подчеркнул, что брусчатка, которая используется на набережной, укладывается повторно.

Тем временем в других зонах набережной остаются проблемные участки: криво уложенная плитка, кругом ямы и трещины, местами — отслаивающееся покрытие и перекошенные скамейки. Все это продолжает портить впечатление от прогулок по центральному променаду города.