Раскопки у памятника: в центре Владивостока меняют старую плитку

На центральной площади у памятника Борцам за власть Советов во Владивостоке сотрудники «Содержания городских территорий» приступили к перекладке плитки. Работы ведутся на двух участках, рядом дежурят автомобили аварийной службы, сообщает ИА PrimaMedia.
Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в мэрии, на участке проводится ремонт пешеходных дорожек, идёт замена гранитной брусчатки.
Отметим, что ранее мэр краевой столицы Константин Шестаков в ходе инспекции набережной Спортивной гавани указал на необходимость устранения замечаний по благоустройству на территории. В том числе он поручил восстановить поврежденные участки плиточного покрытия и основание.
Глава города подчеркнул, что брусчатка, которая используется на набережной, укладывается повторно.
Тем временем в других зонах набережной остаются проблемные участки: криво уложенная плитка, кругом ямы и трещины, местами — отслаивающееся покрытие и перекошенные скамейки. Все это продолжает портить впечатление от прогулок по центральному променаду города.