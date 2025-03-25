Губернатор Дмитрий Демешин принял участие в краевой акции «День добрых дел»

«У меня первая положительная группа крови, она подходит для всех. Мы стараемся помочь тем, кому сложнее, кто нуждается в переливании крови. Приняли решение, что выплату, которая положена от государства за сдачу крови, направим на поддержку наших бойцов батальона “БАРС”. Сейчас ряд должностных лиц муниципальных органов власти, правительства региона уходит в зону проведения СВО. Наша святая обязанность — поддерживать достойных мужчин», — подчеркнул Дмитрий Демешин.