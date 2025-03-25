Губернатор Дмитрий Демешин принял участие в краевой акции «День добрых дел»

Цель проекта — вовлечь государственных и муниципальных служащих в волонтерскую и социально направленную общественную деятельность. Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Демешин.
«У меня первая положительная группа крови, она подходит для всех. Мы стараемся помочь тем, кому сложнее, кто нуждается в переливании крови. Приняли решение, что выплату, которая положена от государства за сдачу крови, направим на поддержку наших бойцов батальона “БАРС”. Сейчас ряд должностных лиц муниципальных органов власти, правительства региона уходит в зону проведения СВО. Наша святая обязанность — поддерживать достойных мужчин», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
К централизованной сдаче крови присоединились около 250 госслужащих из всех органов исполнительной власти края. Также в акции приняли участие сотрудники администрации Комсомольского, Амурского и Солнечного районов. По поручению губернатора «День добрых дел» пройдет во всех муниципальных образованиях края.
Отметим, организатором акции выступил комитет по делам молодежи правительства Хабаровского края при поддержке КГБУЗ «Краевая станция переливания крови».