Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тысяч тонн мазута

В морском порту Усть-Луга спасатели продолжают откачивать груз из потерпевшего аварию танкера.

Источник: Пресс-служба Морспасслужбы

Первую партию откачали в ёмкости нефтеналивного терминала. 25 марта начинается второй этап перекачки работы проводят специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы совместно с подрядчиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, всего на борту судна находилось 130 тысяч тонн мазута. Перед откачкой груза из танков подтонувшего судна спасатели загерметизировали повреждения корпуса, разобрали и отремонтировали механизмы и электромоторы, подготовили к запуску системы обеспечения выгрузки мазута. Ради этого водолазы провели под водой более 150 часов.

Отмечается, что в акватории порта дежурят спасательные суда Морспасслужбы на случай аварийного разлива нефтепродуктов.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга будут восстанавливать взорвавшееся судно. По его словам, водолазы обследовали дно танкера «Koala» и не обнаружили признаков утечки нефтепродуктов. Мазут продолжают перекачивать в другую ёмкость, чтобы отремонтировать судно.