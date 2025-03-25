Из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тысяч тонн мазута

Напомним, всего на борту судна находилось 130 тысяч тонн мазута. Перед откачкой груза из танков подтонувшего судна спасатели загерметизировали повреждения корпуса, разобрали и отремонтировали механизмы и электромоторы, подготовили к запуску системы обеспечения выгрузки мазута. Ради этого водолазы провели под водой более 150 часов.