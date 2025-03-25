Из аварийного танкера Koala откачали почти 30 тысяч тонн мазута

Первую партию откачали в ёмкости нефтеналивного терминала. 25 марта начинается второй этап перекачки работы проводят специалисты Балтийского филиала Морспасслужбы совместно с подрядчиками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, всего на борту судна находилось 130 тысяч тонн мазута. Перед откачкой груза из танков подтонувшего судна спасатели загерметизировали повреждения корпуса, разобрали и отремонтировали механизмы и электромоторы, подготовили к запуску системы обеспечения выгрузки мазута. Ради этого водолазы провели под водой более 150 часов.
Отмечается, что в акватории порта дежурят спасательные суда Морспасслужбы на случай аварийного разлива нефтепродуктов.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в порту Усть-Луга будут восстанавливать взорвавшееся судно. По его словам, водолазы обследовали дно танкера «Koala» и не обнаружили признаков утечки нефтепродуктов. Мазут продолжают перекачивать в другую ёмкость, чтобы отремонтировать судно.