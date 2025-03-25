Мартовский снег создал почти новогодние заторы во Владивостоке

Проблемные участки — стандартные. Долго придётся ехать из Первомайского района в Первореченский через Золотой мост и Некрасовский путепровод, загружены подъезды к площади Луговой и развязки на улице Спортивной, к кольцу 3-ей Рабочей. Медленно течёт транспортный поток к площади Баляева через улицу Котельникова (а завтра будет ещё хуже — утром обещают гололёд и перекрытие параллельного проезда через улицы Жигура и Стрелочную). Загружен Океанский проспект в сторону Некрасовской (пробка — практически по всей длине улицы), собираются заторы на въезде в 71-й микрорайон, Снеговую Падь, на Эгершельд, на Чуркин со стороны Золотого моста.