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Мартовский снег создал почти новогодние заторы во Владивостоке

Спрогнозированные осадки в виде мокрого снега ожидаемо осложнили дорожную обстановку во Владивостоке. Так как распоряжений от городской администрации о сокращении рабочего дня, переводе школьников и работников на «удалёнку» от мэрии не поступало, все поехали по скользким улицам с работы домой примерно в одно время, и к 18 часам загруженность дорог достигла 8 баллов, предупреждает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Проблемные участки — стандартные. Долго придётся ехать из Первомайского района в Первореченский через Золотой мост и Некрасовский путепровод, загружены подъезды к площади Луговой и развязки на улице Спортивной, к кольцу 3-ей Рабочей. Медленно течёт транспортный поток к площади Баляева через улицу Котельникова (а завтра будет ещё хуже — утром обещают гололёд и перекрытие параллельного проезда через улицы Жигура и Стрелочную). Загружен Океанский проспект в сторону Некрасовской (пробка — практически по всей длине улицы), собираются заторы на въезде в 71-й микрорайон, Снеговую Падь, на Эгершельд, на Чуркин со стороны Золотого моста.

Местами путь преграждают мелкие ДТП, также автомобилисты жалуются на нарушителей правил дорожного движения, которые, вопреки призывам мэрии, не соблюдают осторожность, а допускают рискованные и не совсем разрешённые манёвры при перестроении на поворотах.