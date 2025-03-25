Белорусские хирурги успешно провели терапию пациенту с раком клеток плазмы

Так, в ведомстве рассказал, что в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии была успешно проведена анти-BCMA CAR-T клеточная терапия академическим клеточным продуктом при множественной миеломе. Терапию в Минздраве назвали знаковым событием, так как этот метод лечения был впервые успешно проведен в Беларуси. И также рассказали, что пациент уже выписан из центра.