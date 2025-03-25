Белорусские хирурги успешно провели терапию пациенту с раком клеток плазмы

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Беларуси впервые успешно была проведена клеточная терапия пациенту с миеломой.
Так, в ведомстве рассказал, что в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии была успешно проведена анти-BCMA CAR-T клеточная терапия академическим клеточным продуктом при множественной миеломе. Терапию в Минздраве назвали знаковым событием, так как этот метод лечения был впервые успешно проведен в Беларуси. И также рассказали, что пациент уже выписан из центра.
Напомним, что миеломой называется рак клеток плазмы, которые находятся в костном мозге, заполняющем кости и производящим стволовые клетки.
В МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии провели анти-BCMA CAR-T клеточную терапию. Фото: телеграм-канал Минздрава.
Новый метод лечения, называющийся CAR-T терапия (терапия Т-клетками с химерным антигенным рецептором) является инновационным методом иммунотерапии.
— CAR-T терапия открывает новые возможности в лечении множественной миеломы, — прокомментировали в Минздраве.
Отмечается, что вместе со специалистами Минского центра работали их коллеги из Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии, а также Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека.
Тем временем Совмин продлил запрет на вывоз промтоваров, медизделий и материалов из Беларуси.