Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге хотят ввести новые запреты на продажу алкоголя: кто под ударом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта, ФедералПресс. В заксобрании Петербурга предлагают запретить продажу алкоголя после 22:00 в заведениях, чья площадь меньше 50 кв.м. Если законопроект примут, то он вступит в силу в 2025 году — в спальных районах города, а с декабря в центре.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Исключение составят заведения, соответствующие критериям: отдельный фасадный вход, зал с сидячими местами, для персонала и гостей предусмотрены туалетные комнаты», — отмечают парламентарии.

При этом в штате заведения общепита должно быть не менее пяти сотрудников. Двое из них — повара. Требования обозначают для того, чтобы они могли помочь различить добросовестное заведение и «наливайки».

Организации, где продают алкоголь, будут регистрировать в отдельном реестре. При этом бизнес, который не попадает под нормативы, должен переехать или изменить формат работы, пишет «Мойка78».

Петербургские предприниматели уже заявили, что новые правила могут стать причиной закрытия многих заведений, которые интересны туристам. Бизнес предложил выплачивать компенсацию тем местам, которые закроют из-за законопроекта.