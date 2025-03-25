В Петербурге хотят ввести новые запреты на продажу алкоголя: кто под ударом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта, ФедералПресс. В заксобрании Петербурга предлагают запретить продажу алкоголя после 22:00 в заведениях, чья площадь меньше 50 кв.м. Если законопроект примут, то он вступит в силу в 2025 году — в спальных районах города, а с декабря в центре.