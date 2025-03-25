В Петербурге хотят ввести новые запреты на продажу алкоголя: кто под ударом

«Исключение составят заведения, соответствующие критериям: отдельный фасадный вход, зал с сидячими местами, для персонала и гостей предусмотрены туалетные комнаты», — отмечают парламентарии.
При этом в штате заведения общепита должно быть не менее пяти сотрудников. Двое из них — повара. Требования обозначают для того, чтобы они могли помочь различить добросовестное заведение и «наливайки».
Организации, где продают алкоголь, будут регистрировать в отдельном реестре. При этом бизнес, который не попадает под нормативы, должен переехать или изменить формат работы, пишет «Мойка78».
Петербургские предприниматели уже заявили, что новые правила могут стать причиной закрытия многих заведений, которые интересны туристам. Бизнес предложил выплачивать компенсацию тем местам, которые закроют из-за законопроекта.