Шелест поручил активнее восстанавливать дороги и тротуары после работ на сетях

Сергей Шелест поручил активизировать работы по восстановлению асфальта, тротуаров и газонов после аварийных работ на инженерных сетях. Одну из таких точек — по улице Кирова — мэр посетил лично вместе с директором департамента контроля Марком Рогозиным, главой Октябрьского округа Дмитрием Котовым и представителями АО «Тепловая компания».
Сейчас в районе остановки «Дом дружбы» идут работы по замене трубопровода. Бригадам «Тепловой компании» пришлось сдвинуть киоски и сложить у дороги плиты и грунт. Омичи опасаются, что по окончании ремонта раскопанный участок не приведут в первоначальный вид.
Сергей Шелест поручил специалистам привести в порядок территорию, где проходят ремонтные работы, в срок до 7 апреля.
«Поставил задачу и по другим объектам — в течение сезона отработать по-максимуму. Есть места, где из-за ветхости коммуникаций ресурсоснабжающим организациям, не только АО “ТК”, приходится часто проводить земляные работы. Но есть и участки, которые давно не вызывают вопросов и ждут возвращения к прежнему облику. С наступлением устойчиво теплой погоды и городские предприятия, и другие ресурсники должны вплотную заняться этой работой», — сказал Сергей Шелест.