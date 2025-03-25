Шелест поручил активнее восстанавливать дороги и тротуары после работ на сетях

«Поставил задачу и по другим объектам — в течение сезона отработать по-максимуму. Есть места, где из-за ветхости коммуникаций ресурсоснабжающим организациям, не только АО “ТК”, приходится часто проводить земляные работы. Но есть и участки, которые давно не вызывают вопросов и ждут возвращения к прежнему облику. С наступлением устойчиво теплой погоды и городские предприятия, и другие ресурсники должны вплотную заняться этой работой», — сказал Сергей Шелест.