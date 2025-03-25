Сколько тревожных кнопок SOS установили в Астане и как ими пользоваться

В пресс-службе Департамента полиции Астаны пояснили, что планомерно внедряют в свою работу цифровые технологии:
«В рамках реализации поручения президента РК о создании концепции “слышащего государства” на базе Центра оперативного управления был запущен новый проект “Тревожная кнопка SOS”.
На улицах, в парках и скверах Астаны установили порядка 25 специальных устройств с помощью которых можно экстренно вызвать полицию, если у человека отсутствует сотовая связь.
«Принцип работы очень прост. Подойдя к устройству нужно нажать тревожную кнопку. Далее, происходит соединение с центром оперативного управления полиции, куда можно передать информацию о происшествии», — пояснили в полиции.
Кнопки оснащены встроенными видеокамерами и динамиками, которые позволяют сотруднику полиции поддерживать аудиосвязь с человеком. Все данные фиксируются системой автоматически.
Ранее стало известно, что Служба центральных коммуникаций при президенте РК запустила подкаст, посвященный обсуждению актуальных тем государственной политики и общественной жизни. Первым гостем стал министр внутренних дел Ержан Саденов. Темой беседы стал основополагающий принцип развития страны «Закон и Порядок».