Власти решают, что будет c инфекционной больницей в центре Новосибирска

В 2024 году в поселке Садовом открыли новую инфекционную больницу на 504 койко-места, что стало заменой старому комплексу в центре города. Сразу после этого начались разговоры о возможном использовании участка на Семьи Шамшиных. Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников высказывал идею продать землю и направить средства на снижение нагрузки на бюджет. Однако, учитывая центральное местоположение, власти решили разработать концепцию для дальнейшего использования территории. Рассматривались проекты строительства школы, а также студенческого кампуса для городских вузов. Ожидается, что участок площадью 2,5 га может стоить более 1,5 миллиардов рублей, что сделает его выгодным объектом для застройщиков.