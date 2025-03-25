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Площадь Балтийского вокзала скроет забор. Смотрите, что с ней хотят сделать

Территорию перед Балтийским вокзалом в Петербурге переделают по программе «Формирование комфортной городской среды». Новое благоустройство должно также убрать водителей с тротуара.

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала ордер на работы по благоустройству площади Балтийского вокзала, сообщает пресс-служба ГАТИ 25 марта. Там появится новое общественное пространство с зелеными насаждениями и цветниками из многолетних растений.

В инспекция показали, как должен будет выглядеть новый сквер. Там высадят 29 деревьев, более 1800 кустарников и установят скамейки. В том числе поставят квадратные скамейки-пуфы — они призваны помешать водителям проезжать по тротуару к вокзалу со стороны Митрофаньевского шоссе и парковаться на тротуаре.