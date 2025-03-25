Площадь Балтийского вокзала скроет забор. Смотрите, что с ней хотят сделать

В инспекция показали, как должен будет выглядеть новый сквер. Там высадят 29 деревьев, более 1800 кустарников и установят скамейки. В том числе поставят квадратные скамейки-пуфы — они призваны помешать водителям проезжать по тротуару к вокзалу со стороны Митрофаньевского шоссе и парковаться на тротуаре.