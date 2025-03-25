«Авангард» начинает поход за Кубком. Какие особенности у этой команды?

В среду в Магнитогорске «Авангард» стартует в плей-офф Кубка Гагарина — 2025. Сезон для «ястребов» был непростым, а сам клуб по ходу регулярного чемпионата порой был похож на гиперактивного школьника, который всегда стремится быть в центре внимания. Главные события сезона обсудим, уже когда «ястребы» его завершат (дай бог, чтобы в виде чемпионского парада), а пока посмотрим, что из себя представляет команда Ги Буше к началу первого раунда.
Чёткий сценарий игры: активное начало и игра по счёту.
Последний раз «Авангард» проигрывал первый период почти два месяца назад, 2 февраля. С тех пор в 17 играх подряд «ястребы» не отдавали стартовый отрезок сопернику (12 побед, 5 ничьих).
Ги Буше на одной из послематчевых пресс-конференций объяснял структуру игры «Авангарда»: первые пять минут идут на пристрелку — команда изучает соперника, а затем бросается в бой, добывает территориальное преимущество и делает счёт в свою пользу, чтобы в оставшееся время занять оборонительные позиции и удержать перевес.
Отступление часто обходится «ястребам» боком. Возьмём те же последние 17 матчей и увидим, что вторые периоды омичи выигрывали лишь пять раз. Среди всех команд, вышедших в плей-офф, худшая статистика по игре во вторых периодах — у «Авангарда» (20 побед в 68 играх, 18-е место). Зато в третьих периодах лучше нас играют только «Локомотив» и «Трактор» (30 побед в 68 играх, 3-е место). При Кравце и Звягине мы много говорили о том, что команда не умеет раскладывать силы на 60 минут игры — кажется, Буше исправил эту ситуацию.
Но даже если вся структура летит в тартарары, команда может перестроиться так, чтобы спасти безнадёжную игру. Сюда пойдут обе проигранные в марте встречи «Трактору» и «Динамо», два спасения с «минус 2» против «Торпедо» Игоря Ларионова и даже чудо-матч в Череповце, где «Авангард» выиграл, уступая по ходу игры 0:3. У Буше появилось прозвище «Ги Камбекович» — это хорошая черта для тренера.
Спецбригады — оружие.
Второе место по игре в большинстве (26,8%) и седьмое — в меньшинстве (83%). И вот здесь интересно: «Магнитка» играет максимально дисциплинированно, но ключом к победе в последнем матче с ними стали именно неравные составы. Речь о трёх удалениях во втором периоде, одно из которых реализовал Фьоре.
Нельзя сказать, что в большинстве у «Авангарда» получается всё — в концовке «регулярки» были игры, в которых реализация лишнего совсем не шла. Но как только исчезает один компонент, появляется другой — вспомните, как омичи в матче с «Ак Барсом» сидели свыше четырёх минут в своей зоне, а потом взяли да и создали голевую комбинацию.
Этот «Авангард» не завязан на первой тройке атаки, и это круто.
У Буше отсутствует понятие первой тройки атаки как таковое. То есть с возвращением Ткачёва (о нём поговорим ниже) все, конечно, понимают, что лидирующее звено — то, в котором играет Владимир, но в заявке его тройка может быть и второй, и третьей. И в этом нет ничего криминального.
«Чего нам не хватало последние годы? Наверное, мы слишком сильно зависели от одного звена. Сейчас такого нет. Посмотрите на первые наши три тройки: они все могут повести за собой, — рассуждал ранее Дамир Шарипзянов. — Неважно, кто ты, сколько очков, сколько денег ты получаешь, играют те, кто на данный момент лучше. Ты можешь выйти, у тебя может что-то не получаться, у тебя плохой день — будут играть другие люди. Командность в этом и проявляется. Сегодня вышел один — забил в большинстве, завтра вышел другой — он забил… За счёт этого удаётся выигрывать».
И снова смотрим на цифры. Константин Окулов всё ещё удерживает график «1 игра — 1 очко» (11+19 в 31 игре), Наиль Якупов вроде бы подсдал к концу регулярного чемпионата, но гол в ворота «Куньлуня» снял сомнения насчёт него. Временами хороши Игорь Мартынов и Иван Игумнов, хотя с реализацией у обоих форвардов порой и возникают проблемы. Сейчас удивить может любая из первых трёх троек: вы же тоже не ожидали, что Джованни Фьоре способен разразиться хет-триком?
Это хорошо контрастирует с тем, что мы видели в прошлом сезоне. Да, приятно было видеть, как раз за разом супертройка Буше — Спунер — Ткачёв решает игру, но вот другие сочетания на их фоне смотрелись совсем беспомощно.
Ткачёв всё ещё прекрасен.
Видеть 19-й номер на льду всё ещё непривычно.
Кстати, о номинально ведущем звене «Авангарда». Заметьте, как шикарно вернулся Владимир: он набирал очки в каждой из четырёх игр этого сезона (1 гол + 4 передачи). Роль на льду у Ткачёва — та же, что была и раньше: он плеймейкер, инициатор результативных атак. В понедельник на пресс-конференции о нём хорошо отзывались партнёры, но главное — высоко оценил тренер.
«Мы будем его использовать как обычно — как высококлассного, очень грамотного игрока. Он действительно много пропустил, но он нагоняет значительно быстрее, чем это могли бы сделать многие другие игроки. У него высочайший хоккейный интеллект, и он очень умный и грамотный парень, — не скупился на похвалы Ги Буше. — Он уже полтора месяца присутствовал на всех собраниях, в том числе перед матчами. И чем больше он будет выходить, чем больше он будет играть — тем лучше он будет себя показывать».
Что ж, долгие восемь месяцев ожидания оправдывают себя.
Как сыграем с «Металлургом»?
Стоит напомнить, что против нас играет действующий обладатель Кубка Гагарина. На самом деле, это не играет никакой роли: «Авангард» дважды в первом раунде уверенно сносил действующего чемпиона (3−1 против «Салавата Юлаева» в 2009 году, 4−0 против «Ак Барса» в 2019-м). Проблемой может стать недооценка соперника — мы наблюдали это у «ястребов» несколько раз в марте, в играх против аутсайдеров.
Но с фаворитом и настрой другой. Да и Буше, кажется, всё равно, против кого играть.
«Каждый матч для меня — это шахматная партия. К каждой игре я отношусь одинаково, и не имеет значения, матч это регулярного чемпионата или плей-офф, — говорит тренер. — Мы всегда готовимся одинаково, неважно, с кем мы встречаемся. Мы знаем, на что способны они, они знают, на что способны мы. Нам выпала привилегия — сыграть против действующего чемпиона. Мы понимаем, что это серьёзный противник, и мы должны быть в полной готовности».
На отрезке в последние 30 игр «Авангард» — лучшая команда КХЛ: 23 победы, разница шайб 102−62. Буше утверждает, что хочет побеждать в каждой игре, и пока в его целеустремлённости сомневаться не приходится.
Но в полной готовности, безусловно, будет и дружина Разина. Не будем ничего выдумывать и предположим, что очередная серия «Восточной классики» закончится в семи (может, в шести) играх, но в нашу пользу.