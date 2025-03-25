«Авангард» начинает поход за Кубком. Какие особенности у этой команды?

«Чего нам не хватало последние годы? Наверное, мы слишком сильно зависели от одного звена. Сейчас такого нет. Посмотрите на первые наши три тройки: они все могут повести за собой, — рассуждал ранее Дамир Шарипзянов. — Неважно, кто ты, сколько очков, сколько денег ты получаешь, играют те, кто на данный момент лучше. Ты можешь выйти, у тебя может что-то не получаться, у тебя плохой день — будут играть другие люди. Командность в этом и проявляется. Сегодня вышел один — забил в большинстве, завтра вышел другой — он забил… За счёт этого удаётся выигрывать».