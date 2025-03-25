МЧС: сильный ветер 22 м/с повредил крыши двенадцати зданий в Могилевской области

Стихия разгулялась в области в понедельник, 24 марта. На территории Могилевщины из-за усиления ветра до 22 метров в секунду были повреждены кровли двенадцати строений: шести сельскохозяйственных зданий, двух школ, трех жилых домов, сараев в Горецком и Мстиславском районах.