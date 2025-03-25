МЧС: сильный ветер 22 м/с повредил крыши двенадцати зданий в Могилевской области

Шквалистый ветер повредил крыши двенадцати зданий, в том числе двух школ и трех жилых домов, в Могилевской области. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.
Стихия разгулялась в области в понедельник, 24 марта. На территории Могилевщины из-за усиления ветра до 22 метров в секунду были повреждены кровли двенадцати строений: шести сельскохозяйственных зданий, двух школ, трех жилых домов, сараев в Горецком и Мстиславском районах.
Кроме того, подразделениями МЧС совершались выезды на уборку упавших деревьев в Горецком, Дрибинском и Мстиславском районах.
Но еще из-за сильного ветра нарушалось электроснабжение десяти населенных пунктов, двух ферм и двух котельных.
Тем временем подземный паркинг горел в Минске: «Задействованы 10 пожарных машин и автомобиль дымоудаления».