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МЧС: сильный ветер 22 м/с повредил крыши двенадцати зданий в Могилевской области

Ураганный ветер повредил крыши 12 зданий и оставил без света десять населенных пунктов на Могилевщине.

Источник: Комсомольская правда

Шквалистый ветер повредил крыши двенадцати зданий, в том числе двух школ и трех жилых домов, в Могилевской области. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Стихия разгулялась в области в понедельник, 24 марта. На территории Могилевщины из-за усиления ветра до 22 метров в секунду были повреждены кровли двенадцати строений: шести сельскохозяйственных зданий, двух школ, трех жилых домов, сараев в Горецком и Мстиславском районах.

Кроме того, подразделениями МЧС совершались выезды на уборку упавших деревьев в Горецком, Дрибинском и Мстиславском районах.

Но еще из-за сильного ветра нарушалось электроснабжение десяти населенных пунктов, двух ферм и двух котельных.

Тем временем подземный паркинг горел в Минске: «Задействованы 10 пожарных машин и автомобиль дымоудаления».