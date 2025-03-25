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В самарской полиции не хватает 2700 сотрудников

Некомплект сотрудников полиции в Самарской области составляет 24% или 2700 сотрудников. Об этом во вторник, 25 марта, сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области Игорь Иванов, выступая с отчетом о деятельности полиции в губернской думе.

«В ППС некомплект 46%. 1100 сотрудников должны на улицах быть, а работают 400», — отметил Игорь Иванов.

Он добавил, что предпринимаются усилия для улучшения финансового обеспечения полицейских. Второй год по 10 тыс. руб. ежемесячно выплачивается сержантам из областного бюджета. В этом году также начали выплачивать по 10 тыс. руб. участковым Самары, Тольятти и Сызрани.

По словам начальника ГУ МВД, младший офицер полиции без таких доплат получает 40 тыс. руб. в месяц, сержант — 30 тысяч. При среднеобластной зарплате в 67 тысяч, такая оплата не является конкурентоспособной.