Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Развитие культуры и искусства является приоритетом государственной политики России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина поздравил работников культуры с профессиональным праздником.
«Развитие культуры и искусства — приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. А также реализуются масштабные проекты, в том числе “Земский работник культуры”. Многое делается для того, чтобы в городах и сельских поселках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания», — говорится в поздравлении премьера.
Председатель правительства подчеркнул, что благодаря уникальным качествам, таланту, энергии и большой любви к своему делу работников культуры создаются замечательные спектакли и кинофильмы, литературные, музыкальные и живописные шедевры, сохраняются исторические и архитектурные памятники.
«Россия обладает богатейшим культурным наследием, которое является главным национальным достоянием. И, конечно, наша страна гордится современными достижениями актеров и режиссеров, художников, писателей, композиторов и музыкантов, работников музеев, сельских клубов, центров народного творчества и библиотек. Вы формируете духовные ценности, нравственные ориентиры каждого человека. Привносите в мир красоту и гармонию, объединяете миллионы людей. Ваш труд заслуживает признания и благодарности», — сообщил Мишустин.
Премьер-министр пожелал работникам российской культуры новых успехов, вдохновения, крепкого здоровья, счастья и благополучия.