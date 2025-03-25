Мишустин назвал развитие культуры приоритетом государственной политики

«Развитие культуры и искусства — приоритет государственной политики. В настоящее время в разных регионах страны ведется работа по модернизации инфраструктуры театров, кинозалов, детских школ искусств. А также реализуются масштабные проекты, в том числе “Земский работник культуры”. Многое делается для того, чтобы в городах и сельских поселках молодые люди могли развивать свои таланты, углублять интеллектуальные знания», — говорится в поздравлении премьера.