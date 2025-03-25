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Новосибирск голосует «за»: родители поддерживают отметки за поведение

Инициативу чаще поддерживают отцы, чем матери.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирске 66% родителей поддерживают возвращение отметок за поведение в школах. Это показал опрос, проведённый сервисом SuperJob среди родителей школьников, учителей и экономически активных граждан. Глава Минпросвещения России ранее заявил о возможности введения оценок за поведение уже в этом году.

Инициативу чаще поддерживают отцы, чем матери. По мнению респондентов, возвращение оценок поможет укрепить дисциплину и авторитет учителей. Учителя поддерживают идею ещё более активно, утверждая, что оценка поведения поможет лучше контролировать школьников и решать проблемы с поведением.

Тем не менее, против инициативы высказываются 16% респондентов, которые считают, что это может стать дополнительным давлением на родителей и привести к росту числа домашних обучаемых детей.