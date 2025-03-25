Новосибирск голосует «за»: родители поддерживают отметки за поведение

В Новосибирске 66% родителей поддерживают возвращение отметок за поведение в школах. Это показал опрос, проведённый сервисом SuperJob среди родителей школьников, учителей и экономически активных граждан. Глава Минпросвещения России ранее заявил о возможности введения оценок за поведение уже в этом году.