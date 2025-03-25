Омича, который провёл канализацию в общий подземный гараж, заставили всё убрать

В Омске судебные приставы заставили местного жителя восстановить поврежденные плиты перекрытия в подземной автостоянке многоквартирного дома на улице Кемеровской.
Ранее собственник одного из помещений на первом этаже самовольно изменил конструкцию здания: перенес элементы канализации и видеонаблюдения, проделал в плите пола отверстия и вывел туда инженерные коммуникации. Управляющая компания «Утиная гора» обратилась в суд, заявив, что эти изменения угрожают безопасности жильцов и их имущества.
Суд постановил привести перекрытия в первоначальное состояние. Однако владелец помещения не торопился выполнять решение. Приставы назначили ему штраф и взыскали исполнительский сбор. Только после этого омич начал демонтаж конструкций, сообщает пресс-служба УФССП.
Выезд судебного пристава подтвердил, что работы выполнены. Исполнительное производство завершено.