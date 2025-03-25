Омича, который провёл канализацию в общий подземный гараж, заставили всё убрать

Ранее собственник одного из помещений на первом этаже самовольно изменил конструкцию здания: перенес элементы канализации и видеонаблюдения, проделал в плите пола отверстия и вывел туда инженерные коммуникации. Управляющая компания «Утиная гора» обратилась в суд, заявив, что эти изменения угрожают безопасности жильцов и их имущества.