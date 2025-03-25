Российский телеведущий Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет

Журналист, ведущий телепрограмм Времечко и Сегоднячко Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).