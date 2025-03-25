Российский телеведущий Константин Цивилев умер в возрасте 59 лет

Соответствующий пост был опубликован вечером в понедельник, 24 марта. Какие-либо подробности, включая причину смерти телеведущего, не приводятся.
Информацию о смерти журналиста подтвердил режиссер, коллега Цивилева Давид Шнейдеров.
Константин Цивилев родился в 1965 году в Москве. В 1993 году он окончил Московский государственный институт культуры (МГИК).
Журналист был ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», выходивших на разных телеканалах в 90-е и 2000-е, передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь». Также Цивилев вел программы «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?», «Дела житейские».
Кроме того, он снял более 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории» для телеканала «Столица».