В Омской области наблюдается быстрое таяние льда и подъём воды

Гидрометеорологи отметили, что уровень воды в реке Иртыш поднимается на 1−3 сантиметра в день, в притоках же этот показатель достигает 33 сантиметров. Лёд на реках значительно тоньше, чем в прошлом году: на 20 марта его толщина колебалась от 31 до 57 сантиметров, что на 11−23 сантиметра меньше, чем в аналогичный период 2023 года.