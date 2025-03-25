В Омской области наблюдается быстрое таяние льда и подъём воды

На реках появились закраины, лёд стал темнеть, а в некоторых местах образовались полыньи.
Гидрометеорологи отметили, что уровень воды в реке Иртыш поднимается на 1−3 сантиметра в день, в притоках же этот показатель достигает 33 сантиметров. Лёд на реках значительно тоньше, чем в прошлом году: на 20 марта его толщина колебалась от 31 до 57 сантиметров, что на 11−23 сантиметра меньше, чем в аналогичный период 2023 года.
Кроме того, специалисты обращают внимание на состояние снежного покрова. В северных районах области он сохраняется на уровне 117% от многолетних норм, тогда как в таких населённых пунктах, как Черлак и Калачинск, запасы влаги в снегу ниже средних значений.
В ближайшие дни ожидается повышение температуры, что приведёт к дальнейшему развитию весенних процессов на реках. Однако синоптики успокаивают: уровень воды пока не достигает опасных отметок.
Ранее в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за риска паводков.