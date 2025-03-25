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Сельхозярмарка у Химфармзавода откроется в середине апреля в Хабаровске

Она будет работать по новым правилам.

Источник: Комсомольская правда

Во второй половине апреля в районе остановки «Химфармзавод» начнет работу обновленная сельскохозяйственная ярмарка. Администрация Хабаровска ввела единые правила для торговцев, а оператором площадки теперь выступает муниципальное учреждение. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Теперь все участники смогут торговать в заявительном порядке. Фиксированный тариф составит не более 600 рублей в день за место (раньше цены были выше). Бесплатные места предусмотрены для участников СВО, их семей и пенсионеров. На ярмарке будет работать круглосуточная охрана, вывозиться мусор, ограничены санитарные зоны.

В 2023 году площадку должен был благоустроить частный предприниматель, выигравший конкурс. Однако он не выполнил обязательства — не обеспечил должный уровень организации. Как рассказал заместитель начальника управления инвестиционного развития мэрии Виктор Панченко, теперь ярмарку курирует МБУ «Дирекция по развитию территорий».

Заявку можно подать в управление инвестиционного развития по улице Гайдара, 6, офисы 1, 2. Телефоны: 40−91−91, 40−91−92, 40−98−84.

Со 2 апреля это также можно сделать в комитете Индустриального района по Краснореченской, 87, кабинет 4.