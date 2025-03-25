Сельхозярмарка у Химфармзавода откроется в середине апреля в Хабаровске

Теперь все участники смогут торговать в заявительном порядке. Фиксированный тариф составит не более 600 рублей в день за место (раньше цены были выше). Бесплатные места предусмотрены для участников СВО, их семей и пенсионеров. На ярмарке будет работать круглосуточная охрана, вывозиться мусор, ограничены санитарные зоны.