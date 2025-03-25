Лукашенко перед инаугурацией рубил дрова и провел хоккейную тренировку

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, что делал Александр Лукашенко накануне инаугурации, которая состоится 25 марта, передает БелТА.
Наталья Эйсмонт сказала, что у белорусского лидера не было каких-то специальных элементов подготовки к церемонии инаугурации. И уже по обыкновению так же и перед инаугурацией Лукашенко рубил дрова, а еще тренировался в хоккей.
— Президент рубил дрова накануне. Это процесс у нас традиционный. Точно знаю, что накануне президент провел хоккейную тренировку. Но это все стандартный режим жизни главы государства. Эти элементы были точно, — прокомментировала пресс-секретарь белорусского лидера.
До этого пресс-служба озвучила время начала церемонии инаугурации Лукашенко 25 марта.
Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что инаугурация президента Беларуси пройдет в прямом эфире 25 марта 2025. Здесь мы подробнее писали о том, что 25 марта Александр Лукашенко поедет на инаугурацию по двум главным проспектам Минска — Независимости и Победителей в сопровождении экскорта мотоциклистов.
Известно, что более 1100 человек будут присутствовать на инаугурации Александра Лукашенко 25 марта.