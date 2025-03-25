В России призвали ввести Единую соцкарту для пенсионеров: зачем она нужна

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выступил с предложением ввести Единую социальную карту для пенсионеров, которая будет действовать на территории всей России. Об этом сообщают РИА Новости.
Политик подчеркнул, что люди, которые отдали много лет своей жизни работе на благо всей страны, не должны чувствовать себя ущемлёнными из-за того, что пересекли административную границу и оказались в другом регионе.
«Он не на чужую землю попал, он у себя дома», — сказал Миронов.
Он также напомнил, что программа «Справедливой России» включает предложение о введении Единой социальной карты. По ней будет предоставляться право на бесплатный проезд в городском транспорте и пользование другими льготами всем пенсионерам и предпенсионерам, независимо от места их проживания.
По мнению Миронова, практика, когда социальная карта перестаёт действовать за пределами региона, является несправедливой. Ведь в стране действует единое пенсионное законодательство, единые нормы отчисления социальных взносов и одни права для всех пенсионеров.
Депутаты Госдумы от фракции СРЗП намерены подготовить законодательную инициативу, направленную на внедрение Единой социальной карты для пенсионеров.
Ранее BFM-Новосибирск сообщал о том, насколько будут проиндексированы социальные пенсии в России с 1 апреля 2025 года. Помимо этого, на такую же величину проиндексируют различные государственные пособия. Эти повышения затронут 4,2 миллиона россиян.