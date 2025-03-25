Зарплата, а не взятка: адвокаты Константина Громенко подали ходатайство о пересмотре обвинения

По версии обвинения, взятки передавались подозреваемому через дочь. В Барнауле была открыта компания «Дорожно-транспортные системы» (ДТС), учредителем которой является Анна Громенко. И она, по версии следствия, контролировалась главой «ИТС-Сибирь» Олегом Сидоренко, который также является фигурантом данного дела. Обвинение квалифицировало как взятку зарплату дочери Громенко за пять лет в «ИТС-Сибирь», однако защита, опираясь на показания бывших сотрудников ДТС, настаивает на том, что формальностью ее работа не была — Анна Громенко реально присутствовала в офисе и выполняла свои обязанности.