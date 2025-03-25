Зарплата, а не взятка: адвокаты Константина Громенко подали ходатайство о пересмотре обвинения

В региональное СУ Следственного комитета поступило ходатайство с требованием пересмотреть обвинения по уголовному делу о взятке в особо крупном размере. Обвиняемый — бывший заместитель главы Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области Константин Громенко, а полученная им, по мнению следователей, сумма взяток превышает 100 млн рублей.
По версии следствия, Громенко с 2015 по 2023 годы получил взятки в виде денег и дорогостоящего автомобиля в обмен за покровительство и содействие при заключении контрактов.
Основные доводы защиты базируются, во-первых, на том, что в обвинении не говорится ничего о том, кому и какой ущерб был нанесен, во-вторых, цель, с которой вторая сторона давала чиновнику взятки, пока остается неизвестной. Также, как сообщил адвокат Громенко Баир Голышев в ответ на запрос РБК, в сумму предполагаемой взятки были включены и такие естественные действия, как получение заработной платы.
В настоящее время защита просит истребовать в дело документы ТУАД: акты приемки объектов, сведения о нарушениях при их выполнении, пояснения минтранса о том, когда и по каким госконтрактам были необоснованные выплаты и так далее.
По версии обвинения, взятки передавались подозреваемому через дочь. В Барнауле была открыта компания «Дорожно-транспортные системы» (ДТС), учредителем которой является Анна Громенко. И она, по версии следствия, контролировалась главой «ИТС-Сибирь» Олегом Сидоренко, который также является фигурантом данного дела. Обвинение квалифицировало как взятку зарплату дочери Громенко за пять лет в «ИТС-Сибирь», однако защита, опираясь на показания бывших сотрудников ДТС, настаивает на том, что формальностью ее работа не была — Анна Громенко реально присутствовала в офисе и выполняла свои обязанности.