В Мордовии разработают оборудование для контроля качества сырья для оптоволокна

«Российской академией наук совместно с МГУ им Н. П. Огарева проводится экспертная работа, направленная на оценку выбора технологий производства преформ. Ученые Мордовского госуниверситета примут участие как в становлении технологии производства оптических преформ, так и в разработке оборудования для измерения параметров преформ, характеризации и контроля. Также для расширения экспертной деятельности принято решение об открытии в Мордовии представительства Российской академии наук», — сказал собеседник агентства.