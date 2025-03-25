В Мордовии разработают оборудование для контроля качества сырья для оптоволокна

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты Мордовского государственного университета им Н. П. Огарева примут участие в становлении технологии производства оптических преформ, необходимых для создания телекоммуникационного оптоволокна, а также в разработке оборудования для измерения параметров преформ. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Дмитрий Глушко.
В Саранске действует единственный в России серийный производитель телекоммуникационного оптического волокна — завод АО «Оптиковолоконные системы». Сейчас завод использует зарубежное сырье (преформы) для производства. По словам главы Мордовии Артема Здунова, в республике приступили к созданию завода оптических преформ для перехода на полный цикл производства телекоммуникационных волокон. Это позволит обеспечить технологический суверенитет страны в области информационной безопасности.
«Российской академией наук совместно с МГУ им Н. П. Огарева проводится экспертная работа, направленная на оценку выбора технологий производства преформ. Ученые Мордовского госуниверситета примут участие как в становлении технологии производства оптических преформ, так и в разработке оборудования для измерения параметров преформ, характеризации и контроля. Также для расширения экспертной деятельности принято решение об открытии в Мордовии представительства Российской академии наук», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что успешное развитие технологии производства оптических преформ невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов. Этим вопросом также занимается мордовский госуниверситет.
На реализацию проекта по созданию завода преформ по производству оптоволокна в 2024 году Мордовия получила из федерального бюджета 2 млрд рублей по госпрограмме «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Общая стоимость завода по заключению Госэкспертизы оценивается в 15,2 млрд рублей.