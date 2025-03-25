Жители двух сел Воронежской области пожаловались на ужасное состояние дорог

В селе Студеном по иронии судьбы на улице, названной Дорожная, царит полное бездорожье. Около 30 семей вынуждены месить грязь на грунтовке длиной 300 метров. Порой во время распутицы люди не могут даже детей в садик отвести. Просто невозможно пройти.