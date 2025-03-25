Жители двух сел Воронежской области пожаловались на ужасное состояние дорог

Жители двух сел Воронежской области обратились с жалобами на состояние дорог в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).
В селе Студеном по иронии судьбы на улице, названной Дорожная, царит полное бездорожье. Около 30 семей вынуждены месить грязь на грунтовке длиной 300 метров. Порой во время распутицы люди не могут даже детей в садик отвести. Просто невозможно пройти.
Жители улицы сетуют на то, что на других улицах села хотя бы отсыпали похожие грунтовые дороги щебенкой. А до них очередь почему-то не доходит.
Бесконечно далека от идеального состояния и трехкилометровая дорога на Средний Икорец Лискинского района, где живут около четырех тысяч человек. Там тоже сплошные ямы и промоины.
Активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру Воронежской области. с просьбой обязать местные администрации отремонтировать эти дороги.