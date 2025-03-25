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Мишустин рассказал об интеграции новых регионов в культурное пространство

Мишустин: интеграции новых регионов в культурное пространство уделяют внимание.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти РФ уделяют особое внимание интеграции ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в отечественное культурное пространство, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин поздравил работников культуры с профессиональным праздником, отметив, что богатейшее культурное наследие России является национальным достоянием.

«Особое внимание уделяется интеграции в отечественное культурное пространство Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул Мишустин в поздравлении, опубликованном на сайте российского кабмина.