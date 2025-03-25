Новосибирец Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час»

Телеканал ТНТ в сотрудничестве с компанией «Руки Вверх Продакшн» начал съемки пилотного эпизода комедийного сериала «Потехе час». В главных ролях — Никита Кологривый, Анна Глаубэ, Катя Новокрещёнова, Анна Ардова, Арсений Кудряшов, Наталья Иохвидова и Дарья Петриченко.
Сюжет сериала сосредоточен вокруг Анатолия Потехина, организатора самых престижных мероприятий в Москве. Его задача — обеспечить успешное проведение свадьбы на Мальдивах и банкета для высокопоставленных китайских гостей. Однако, когда оба события накладываются по времени, он решает отправиться на острова, а его место в Москве занимает брат-близнец Алёша.
Алёша — это простой и неуклюжий человек, работающий в похоронном бюро в своей родной деревне. Он никогда не покидал родного поселка, и его способности в организации мероприятий оставляют желать лучшего. Тем не менее, по воле случая, именно он должен взять на себя роль успешного бизнесмена, что приводит к многочисленным комедийным ситуациям.
Но сюрпризы не заканчиваются. Самолёт Анатолия терпит крушение, и он оказывается на необитаемом острове. Тем временем Алёша, благодаря своему обаянию и умению выкручиваться из ситуаций, не только избегает фиаско, но и укрепляет позиции агентства на рынке. Ситуация меняется, когда Анатолий возвращается в Москву и оказывается в затруднительном положении.
«Играть братьев-близнецов — это двойной вызов, но и двойное удовольствие. Один герой — харизматичный организатор, второй — абсолютная противоположность. Мне интересно переключаться между их образами, находить нюансы в характере каждого. В этом проекте много комедийных ситуаций, но в основе — история о семейных узах, которые, как ни крути, сильнее любых форс-мажоров», — отметил Кологривый.
Сергей Жуков, генеральный продюсер и автор сценария, подчеркнул, что этот проект является их давней мечтой, и они рады, что он наконец воплотился в жизнь. Он отметил, что собрали сильную команду, и есть уверенность в том, что сериал будет интересен зрителям.
Режиссёр Алексей Зотов добавил, что его цель — создать серию ярких событий, наполненных не только юмором, но и глубиной, чтобы зрители могли переживать за героев и смеяться.