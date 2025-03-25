Новосибирец Кологривый сыграет братьев-близнецов в комедии «Потехе час»

Алёша — это простой и неуклюжий человек, работающий в похоронном бюро в своей родной деревне. Он никогда не покидал родного поселка, и его способности в организации мероприятий оставляют желать лучшего. Тем не менее, по воле случая, именно он должен взять на себя роль успешного бизнесмена, что приводит к многочисленным комедийным ситуациям.