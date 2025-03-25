МЧС: в Махачкале потушили пожар после взрыва в многоэтажном доме

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Махачкале. В результате происшествия пострадали двое человек. При этом в мэрии заявили, что в доме не должны были жить люди — многоэтажка входила в реестр незаконно возведенных, так как была построена с нарушениями. По данным Telegram-канала Baza, к дому также не были официально подведены никакие коммуникации.