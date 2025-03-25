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Трамвайные пути начнут менять на площади Лядова с 30 марта

В Нижнем Новгороде с 30 марта начнется реконструкция участка трамвайной линии на площади Лядова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как рассказали в «Центре развития транспортных систем» региона, подрядчик приступит к замене рельсов на участке от ТЦ «Небо» до улицы Красносельской. Из-за начала ремонтных работ с 30 марта по 30 июня трамвайный маршрут № 27 изменит схему движения. Так, вагон будет следовать до улицы Кулибина по маршруту депо № 1- Лапшиха — улицы Ошарская — Белинского — Кулибина.

Ранее сообщалось, что замена трамвайных путей на Окском съезде в Нижнем Новгороде должна завершиться до сентября. Кроме того, до конца сентября планируется закончить ремонт трамвайных путей на Автозаводе.