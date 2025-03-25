Трамвайные пути начнут менять на площади Лядова с 30 марта

Как рассказали в «Центре развития транспортных систем» региона, подрядчик приступит к замене рельсов на участке от ТЦ «Небо» до улицы Красносельской. Из-за начала ремонтных работ с 30 марта по 30 июня трамвайный маршрут № 27 изменит схему движения. Так, вагон будет следовать до улицы Кулибина по маршруту депо № 1- Лапшиха — улицы Ошарская — Белинского — Кулибина.