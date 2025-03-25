Возле Ташкента появится большой дендропарк

Это отличная новость — в стране наконец-то начинают создавать зелёные зоны, а не уничтожать их под застройку. Пока неизвестно, когда именно парк будет готов, но хочется верить, что он будет открыт для всех желающих, а не огорожен забором с надписью «только по пропускам».