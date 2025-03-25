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Возле Ташкента появится большой дендропарк

Vaib.uz (Узбекистан. 25 марта). Хокимият Ташкентской области выделил участок площадью 5,3 гектара на территории махалли «Сабзавот» Ташкентского района для создания дендропарка. Проект реализует Университет по изучению окружающей среды и изменения климата Центральной Азии (Green University).

Это отличная новость — в стране наконец-то начинают создавать зелёные зоны, а не уничтожать их под застройку. Пока неизвестно, когда именно парк будет готов, но хочется верить, что он будет открыт для всех желающих, а не огорожен забором с надписью «только по пропускам».

Что такое дендропарк и зачем он нужен?

Дендропарк — это особый вид ботанического сада, где выращиваются, исследуются и сохраняются разные виды деревьев и кустарников. Такие парки создаются не только ради красоты, но и с научной, экологической и образовательной целью.

В дендропарке можно будет увидеть редкие и экзотические виды растений, изучать, как различные деревья адаптируются к изменениям климата, а также просто отдохнуть на свежем воздухе среди зелени и тени деревьев.

Для экологии дендропарки — это зелёные лёгкие, которые очищают воздух, снижают уровень шума и помогают бороться с городской жарой. Для науки — это живая лаборатория, где можно проводить исследования и обучать студентов. Для горожан — это пространство для отдыха, вдохновения и общения с природой.

Будем надеяться, что проект станет примером и для других регионов, а зелёных зон в нашей стране станет больше.