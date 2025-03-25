Возле Ташкента появится большой дендропарк

Это отличная новость — в стране наконец-то начинают создавать зелёные зоны, а не уничтожать их под застройку. Пока неизвестно, когда именно парк будет готов, но хочется верить, что он будет открыт для всех желающих, а не огорожен забором с надписью «только по пропускам».
Что такое дендропарк и зачем он нужен?
Дендропарк — это особый вид ботанического сада, где выращиваются, исследуются и сохраняются разные виды деревьев и кустарников. Такие парки создаются не только ради красоты, но и с научной, экологической и образовательной целью.
В дендропарке можно будет увидеть редкие и экзотические виды растений, изучать, как различные деревья адаптируются к изменениям климата, а также просто отдохнуть на свежем воздухе среди зелени и тени деревьев.
Для экологии дендропарки — это зелёные лёгкие, которые очищают воздух, снижают уровень шума и помогают бороться с городской жарой. Для науки — это живая лаборатория, где можно проводить исследования и обучать студентов. Для горожан — это пространство для отдыха, вдохновения и общения с природой.
Будем надеяться, что проект станет примером и для других регионов, а зелёных зон в нашей стране станет больше.